Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Відео та фото будівництва на своїй сторінці у фейсбуці опублікував координатор "Великого будівництва" Юрій Голик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більше дитячих садочків, хороших, комфортних і різних. Будівництво дитячого садочка на житловому масиві Троєщина в Києві.

Дитячий садочок на бульварі Вацлава Гавела, закінчення робіт щодо якого - грудень цього року. Дитячий садочок у Деснянському районі на вул. Радунській. За графіком робіт закінчити цей садочок мають до кінця серпня цього року.





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Також Юрій Голик зазначив, що завдяки плюсовій температурі в лютому вже ведеться капітальний ремонт траси М-01 Київ-Чернігів.

Раніше координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну ділянку доріг, де заплановано ремонт. Для того, щоб було зрозуміло, скільки доріг планується відремонтувати і побудувати в Україні у 2020 році, створено спеціальну карту.