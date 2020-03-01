На київській Русанівці автомобіль з'їхав у Дніпро, водія і пасажира врятував перехожий. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Київ Оперативний".

"Вчора близько 21:40 на Русанівці водій автомобіля не впорався з керуванням і вилетів із дороги прямо в Русанівський канал. Пасажира витягнули, що з водієм, наразі невідомо. На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція і лікарі", - йшлося в повідомленні.

Потім з'явилося відео ДТП.





Дивіться також: Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі "Київ-Чоп", - поліція. ФОТО

Після цього стало відомо, що людей з автомобіля діставав чоловік на ім'я Казбек, який проходив повз у момент аварії.

"А ось чоловік на ім'я Казбек. Цей хлопець без вагань кинувся в крижану воду, щоб врятувати незнайомих йому людей. І йому це вдалося. Потім ще і сором'язливо відмовлявся від допомоги йому", - йдеться в коментарі.