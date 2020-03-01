Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Концерт у американській столиці дав відомий український піаніст, виконавець класичної музики Павло Гінтов. Після російської анексії Криму та початку агресії РФ проти України в 2014 році Павло став активістом та одним із ініціаторів протестних акцій у Нью-Йорку проти російських артистів, що підтримали позицію путінського режиму.

"Так збіглося, що сьогодні ще день народження українського композитора Сергія Борткевича. Це напів забутий український романтик, якого почали грати в Україні лише останні кілька років", - зазначив відомий піаніст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму

Керівник організації "US Ukrainian Activists" Надія Шапоринська, яка власне ініціювала благодійну акцію, чому цього разу були обрані саме "Госпітальєри" та підрозділ К9, для яких організовується підтримка.

"Госпітальєри" – це волонтерський батальйон, який займається збором коштів для поранених або для тих, хто перебуває на реабілітації. Ми вважаємо, що дуже актуально – допомагати таким організаціям, які самі надають підтримку захисникам України", - зауважила вона.

Підрозділ військових кінологів К9, за її словами "виконує вкрай важливу й небезпечну роботу з розмінування районів у зоні бойових дій". Активісти в США вже купували для собак К9 спеціальні окуляри, захист для вух та для лап. "Зараз ми хотіли би придбати щось більш серйозне, наприклад захисні жилети. На жаль, це дороге екіпірування – від $700 та вище", - зауважила Надія Шапоринська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос": Вакарчук не агітувати за кандидатів на виборах, а поїхав на корпоратив до Мінська, бо концерт запланували заздалегідь

На концерті був аншлаг. Зала, розрахована приблизно на 100 людей, була переповнена – гості продовжували приходити й після того, як почав виступати Павло Гінтов.