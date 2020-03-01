Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив журналіст Крістофер Міллер.

"Розмова безумовно, серйозна, але ведеться тихими голосами. Нічого не чую", - розповів він.

Пізніше він додав: "Вони щойно закінчили розмову і пішли. Чув мало, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

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