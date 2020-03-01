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01.03.20 23:42

Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані в неділю ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив журналіст Крістофер Міллер.

Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ 01Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ 02

"Розмова безумовно, серйозна, але ведеться тихими голосами. Нічого не чую", - розповів він.

Пізніше він додав: "Вони щойно закінчили розмову і пішли. Чув мало, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

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"Українська правда" опублікувала відео, як Єрмак і Гончарук залишають ресторан.

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