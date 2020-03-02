СБУ затримала організатора масштабної контрабанди героїну в ЄС, який ховав наркотики у фанері. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Нагадаємо, що торік у листопаді на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становила 374 кілограми. За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець ‒ власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг під час продажу промислових товарів за кордон. Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України іноземцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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