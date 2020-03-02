"Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє один із харківських пабліків у Twitter.

Молодик у медичній масці вийшов до пам'ятника Т. Шевченку на вулиці Сумській у Харкові з плакатом, на якому кількома мовами було написано: "Я не вірус! Я - людина! Викорінення забобонів! Ми - весь світ! Ми ніколи нікого не дискримінуємо! Ми зробимо день світлішим!".



Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков

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Нагадаємо, 28 лютого 2020 року ВООЗ підвищила оцінку глобального ризику поширення нового коронавірусу COVID-19 із "високого" до "дуже високого".