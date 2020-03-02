Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відділу комунікації поліції Львівської області.

Як зазначається, житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, який кинувся на допомогу дівчині. Дівчина померла у швидкій, а чоловіка було госпіталізовано.

Зловмисник утік на мікроавтобусі "Фольксваген Т5". На території Львівської області введено поліцейську операцію, для розшуку і затримання зловмисника.





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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові, - довічне позбавлення волі.

Також повідомляються дані підозрюваного у вбивстві.

"За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани", - повідомили в поліції.