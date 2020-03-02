Поліцію Закарпаття після стрілянини в Мукачеві очолив ексначальник кримінальної поліції Київщини Шляховський. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області, ним призначено полковника поліції Олександра Шляховського.

За словами глави Національної поліції Ігоря Клименка, Шляховський – досвідчений оперативник, пройшов шлях від рядового оперативника карного розшуку до начальника кримінальної поліції Київської області.





"Його завдання разом із керівниками усіх служб поліції Закарпаття – забезпечення безпеки усіх жителів області, проведення превентивної роботи та протидія злочинності", - заявив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатська облрада просить Зеленського й Авакова вжити заходів для протидії злочинності в Мукачеві

У свою чергу новий керівник подякував за довіру і заявив про готовність до виконання всіх поставлених завдань.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації. Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучені гвардійці 2 Галицької бригади. Громадський порядок в місті спільні патрулі гвардійців і поліцейських охороняють цілодобово з 9 лютого.

11 лютого усунули від роботи все керівництво місцевої поліції.