Нацполіція затримала злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники управління з протидії бандитизму Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію, що до столиці приїхав "злодій у законі" на прізвисько "Коба Руставській". За даними правоохоронців, він хоче закріпитися у Києві та відновити свої зв’язки та контроль у кримінальному середовищі. Цього кримінального авторитета з 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів. А саме – за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

Відзначається, що року "Коба Руставській" переховувався в одному з приватних будинків Дарницького району столиці та використовував заходи конспірації для унеможливлення виявлення свого місця перебування. Для безпеки та допомоги у злочинній діяльності його завжди супроводжував охоронець. Увечері 1 березня він був затриманий. У будинку вилучили зброю та боєприпаси, а також заготовки для підробки документів.

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Цього ж дня оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону у Путильському районі затримали ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський", який незаконно намагався виїхати з країни, оминаючи контрольно-пропускний пункт. . міграційної служби склали на нього адмінпротокол за порушення правил перебування на території держави. Найближчим часом буде вирішене питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Каха Тбіліський

Коба Руставський

Слід зазначити, що Каха Тбіліський вже затримувався в Києві в 2016 році. Тоді його видворили з країни із забороною в'їзду до 2019 року.