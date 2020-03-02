Українські правоохоронці на правильному шляху, про це свідчить порушена слідкомом РФ справа проти них, - представництво президента в АРК. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва президента в АРК.

"Підтримуємо співробітників Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі та Прокуратура Автономної Республіки Крим, які в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки #Крим та м. Севастополя роблять все можливе для забезпечення справедливого покарання для воєнних злочинців, які окупували півострів та вже протягом 6 років грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права відносно цивільного населення Автономної Республіки Крим.

Така "увага" слідчих органів країни-агресора свідчить про те, що українські правоохоронці на правильному шляху.

Друзі, віримо, що вас цим не залякати і не зламати. Знаємо, що жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без вашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ відкрив справу проти українських правоохоронців у помсту за підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році









Нагадаємо, Слідчий комітет Російської Федерації у відповідь на кримінальне провадження через військовий злочин щодо громадян України - учасників мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі, порушив кримінальну справу стосовно співробітників Національної поліції і прокуратури АР Крим, які перебувають у місті Херсон, серед яких заступник начальника Головного управління національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв.

У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму на 8 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень у будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. 25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.

26 лютого 2020 року прокуратура АР Крим закінчила процес повідомлення про підозру окупаційним "слідчим", "прокурорам" і "суддям", всього 25 осіб, які незаконно переслідували Чийгоза.