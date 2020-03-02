Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Співробітники відділу поліції в метрополітені зупинили громадянина під час проходження турнікетною контролю на станції "Південний вокзал". При огляді поліцейські виявили в рюкзаку чоловіка 1 гранату "Ф-1" і 1 - "РГД-5" із запалами до них", - сказано в повідомленні.

На місце негайно виїхали вибухотехніки. Гранати вилучили, а чоловіка - затримали.

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З'ясувалося, що йому 22 роки, і він - житель Кіровоградської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зараз слідчі з'ясовують, де чоловік взяв гранати і куди їх віз.



