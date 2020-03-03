Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"1 березня 2020 року поблизу населеного пункту Нижньотепле Станично-Луганського району відкрито вогонь з протитанкової керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування", - сказано в повідомленні.

Ворожий снаряд влучив у кабіну вантажівки, зазначили в прокуратурі.

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"Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо", - додали в пресслужбі.

На місці події слідчі вилучили елементи ракети, за допомогою яких приймалися команди для її управління, і сам вантажівка. І те, і інше відправлять на експертизу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще три людини дістали бойові ураження.







