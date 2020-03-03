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03.03.20 09:44

Під час пожежі в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку в Павлограді загинули дві жінки, - ДСНС. ФОТО

3 березня о 4:04 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Сташкова міста Павлоград.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

На місці пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла двох жінок. Пожежні вивели на свіже повітря по сходовому майданчику людей.

Під час пожежі в квартирі пятиповерхового житлового будинку в Павлограді загинули дві жінки, - ДСНС 01

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв. м.

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Пожежу локалізовано о 4:27 і ліквідовано о 4:36.

Під час пожежі в квартирі пятиповерхового житлового будинку в Павлограді загинули дві жінки, - ДСНС 02

Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Всього для ліквідації пожежі залучено 15 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки Головного управління.

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