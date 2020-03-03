Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держслужби з надзвичайних ситуацій, 28 лютого близько 10:00 поблизу с. Страхолісся Іванківського району двоє чоловіків вийшли на човні в акваторію Київського водосховища на риболовлю.

Останній раз чоловіки виходили на зв'язок в ніч на 29 лютого, після чого зв'язок з ними зникла.

1-2 березня проводилися пошуки зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіацію ДСНС, які результату не дали. Продовження пошукових робіт заплановано на сьогодні.

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В цілому до пошуку залучалися 27 осіб і 9 одиниць техніки, з них від ДСНС - 12 осіб та 4 одиниці техніки (в тому числі вертоліт).







