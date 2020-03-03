Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

За її словами, палата має окремий санвузол, а лікарі контактують з хворим тільки в захисній екіпіровці.

Поки ж стан хворого оцінюється ближче до середньоважкого.

"Специфічного лікування коронавірусу не існує, тому лікування симптоматичне, якщо є кашель - знімають кашель, у нього є температура, її збивають і спостерігають. Вчора робили рентгенівський знімок - пневмонії немає. Його лікують, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Його стан стабільний, ближче до середньотяжкого, але він нормально почувається", - повідомила Поліщук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік з підтвердженим випадком коронавірусу близько контактував лише з дружиною: контактні особи на борту літака встановлюються, - ОДА

Фото: "Кореспондент"

За її словами, у дружини хворого немає ніяких симптомів респіраторного захворювання, вона в самоізоляції вдома на контролі у лікарів. Більше підозрюваних на зараження корона вірусом в області поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив сайт про коронавірус

"У цьому ж інфекційному відділенні у нас перебуває ще двоє хворих, які раніше були обстежені на коронавірус в зв'язку зі своєю історією подорожі і наявністю симптомів захворювання, але аналізи не підтвердили наявність саме коронавірусу", - розповіла Поліщук, додаючи, що регіони, зокрема Чернівці, досі не отримали тест-системи для виявлення вірусу Covid-19.

Фото: vlasno.info

Як повідомлялося, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавируса - захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.