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03.03.20 23:12

Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі. ФОТО

У п'ятницю в Одесі відбудеться вернісаж картин художника Романа Давиденка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Odessamedia, картини будуть представлені в ресторані "Хмари".

Роман Давиденко - професор фінансового та банківського права, доктор філософії в галузі права, адвокат, портовик, радник і помічник директора Одеського морського порту.

Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі 01

"Незважаючи на всю серйозність і відповідальність роботи, художник завжди знаходить час для улюбленої справи - мистецтва. В його роботах пульсує енергія любові і чистого повітря, весни і відродження", - пише видання.

Ресторан "Хмари" 6 березня. Відкриття - в лоббі 1-го поверху о 18.00.

Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі 02

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