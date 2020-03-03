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03.03.20 16:13

СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України підозрюють настоятеля одного з храмів Рівненської області в торгівлі військовими засобами ураження, незаконно вивезеними з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження. Встановлено, що впродовж 2015-2018 років він неодноразово виїжджав у зону АТО\ООС із проповідницькою місією", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що із зони ООС священник повертався зі зброєю, яку збував серед своїх знайомих. Для того, щоб уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю в підвалах багатоповерхівок і промислових районах м.Рівне.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами і 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. грн.

СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю 01
СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю 02
СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю 03

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.

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