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03.03.20 16:31

Посли G7 підтримали реформу прокуратури, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів послам країн "Великої сімки" (G7) про реформу органів прокуратури, що проводиться в Україні.

"Обговорюючи питання змін у системі української прокуратури, посли підтримали реформу і звернули увагу на важливість сталості та поступовості процесів, які відбуваються. Рябошапка повідомив, що це комплексна і тривала реформа, яка вже має перші результати", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що першим результатом реформи стала оптимізація центрального апарату - Офісу генпрокурора, в який наразі проходить добір кадрів.

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Посли G7 підтримали реформу прокуратури, - Офіс генпрокурора 01

Крім того, в Офісі генпрокурора нагадують про старт 2 березня атестації прокурорів регіональних прокуратур.

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