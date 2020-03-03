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03.03.20 23:03

Господарю Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату. ФОТО

Поліція розшукує того або тих, хто це зробив.

Предмет, схожий на гранату, було виявлено на двірниках автомобіля "Subaru" на вулиці Гвардійців Широнінців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"За висновком фахівців, вилучений предмет є ручною гранатою РГД-5. Боєприпас було знешкоджено на місці", - сказано в повідомленні.

На опублікованому з місця події фото видно, що половина лобового скла машини залита червоною фарбою.

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Зараз поліцейські з'ясовують, кому належить машина.

Вирішується питання про відкриття проваджень за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Господарю Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату 01
Господарю Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату 02

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