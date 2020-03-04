ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий документ опинився в розпорядженні ZN.UA.

Темник містить вступ на три блоки (структура, кадри, політика), в кожному з яких описується і обґрунтовується той чи інший крок. Зокрема, дається спростування того, що запропонований на пост прем'єр-міністра Денис Шмигаль є людиною олігарха Ріната Ахметова.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.