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04.03.20 11:13

ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну. ФОТО

Нардепам від "Слуги народу" роздали пояснення причин перезавантаження уряду.

ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий документ опинився в розпорядженні ZN.UA.

Темник містить вступ на три блоки (структура, кадри, політика), в кожному з яких описується і обґрунтовується той чи інший крок. Зокрема, дається спростування того, що запропонований на пост прем'єр-міністра Денис Шмигаль є людиною олігарха Ріната Ахметова.

ЗМІ опублікували темник для слуг народу щодо перезавантаження Кабміну 01
ЗМІ опублікували темник для слуг народу щодо перезавантаження Кабміну 02
ЗМІ опублікували темник для слуг народу щодо перезавантаження Кабміну 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

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