Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

Робота ВР в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Нардеп від "СН" Юрій Корявченков (колишній Юзик із "Кварталу-95") не приховує теплого ставлення до однопартійця Олександра Куницького
Нардепи від "Голосу" Юлія Клименко та Андрій Осадчук
"Слуги народу" Бужанський і Смаглюк-Василевська розмовляють із нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем
Глава фракції "СН" Давид Арахамія тримає список із прізвищами однопартійців Куницького, Чернева, Василіва, Гетманцева, Бабака
І показує його колезі по фракції Савченко
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук щось демонструє колезі Федору Веніславському ("Слуга народу")
Арахамія здійснює обхід зі списком, а його колеги по фракції Максим Бужанський і Юлія Яцик у цей час розмовляють
Бужанський замислився
"Слуга народу" Вадим Струневич тримає в руці розданий нардепам постер із закликом звільнити лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета
Костянтин Бондарєв ("Батьківщина") веде стрім
Нардепи від "ЄС" Петро Порошенко, Артур Герасимов і Михайло Забродський
Гетманцев прийшов у гості у президію Ради
Максим Ткаченко від "СН" у чомусь переконує колегу
"Слуги народу" Дубінський і Бужанський обмінюються переможним рукостисканням
"Слуги" in red Оксана Дмитрієва та Ольга Руденко
На колір і смак…