Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Українська держава у різних площинах скочується до тоталітарної недемократичної держави, яка має образи колективного, "советського" концтабору, оскільки права на свободу слова вже немає. Права на висловлювання власної думки немає, права на оборону своєї держави також немає. Яскравий приклад цього – переслідування активних учасників громадської організації Ukrainian Cyber Alliance", – наголосила Федина.

За словами Федини, організація Ukrainian Cyber Alliance з перших днів війни робила все, аби захистити українську державу і знайти підтвердження московських вторгнень.

"Вони сканували системи безпеки і вказували на проблемні питання, аби Україна ставала сильнішою. Сьогодні замість того, аби боротися з московськими зайдами, щоби боротися проти повернення тих людей, які сприяли початку війни, які довели до ситуації з розстрілами на Майдані влада намагається розправитися із тими, хто активно боронив усі ці роки українську державу", – зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні

Нардепка Зінкевич під час брифінгу повідомила, що депутати "Європейської Солідарності" надіслали відповідні запити до голови Національної поліції і до Генерального прокурора України з вимогою унеможливити переслідування активістів організації Ukrainian Cyber Alliance.

25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів "Українського кіберальянса". Згідно з постановою Малиновського райсуду Одеси, обшуки у активістів Українського кіберальянсу проходять у рамках справи про злам табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta".

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кіберальянсу.







