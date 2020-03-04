"Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

День 4 березня від кореспондента Цензор.НЕТ.

У Раду прибув президент Зеленський

Урядова ложа перед відставкою

Фракція "Слуга народу"

Прем'єр Гончарук - останній день на своїй посаді

Фракція ЄС





Виступ Зеленського









Гончарук перед відставкою

Глава фракції "СН" Корнієнко і віцеспікер Стефанчук

4 березня Шмигаль став прем'єр-міністром України





Голосування за відставку

Керівництво фракції "СН" - Корнієнко та Арахамія разом з колегою Дубінським





Дубінський і Деркач







"Слуга народу" Сольський

Нардеп від ЄС Гончаренко різко критикує позицію фракції "СН"





Гончарук після відставки









Депутати за читанням Цензор.НЕТ

"Слуга народу" Ткаченко і президент Зеленський





Листування "слуг народу" - Команда Арахамії: "Усі в кінозал. Картки з собою. Слухаємо президента, прем'єра і голосуємо. Питання передаємо Фрісу".





Переписка "слуги народу" Литвиненка





Відповідь абоненту "Славон" - перший у залі. Ми їх возимо.





Стефанчук і Зеленський





У деяких депутатів вистачало часу на вивчення праці російського ліберального історика Олега Хлевнюка.

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