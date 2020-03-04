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04.03.20 20:18

"Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

Драматичний день у ВР - на позачерговому засіданні ВР 4 березня депутати відправили у відставку Олексія Гончарука і призначили прем'єром Дениса Шмигаля. Також було призначено більшість міністрів нового Кабміну.

День 4 березня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 01

У Раду прибув президент Зеленський

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 02

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 03

Урядова ложа перед відставкою

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 04

Фракція "Слуга народу"

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 05

Прем'єр Гончарук - останній день на своїй посаді

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 06

Фракція ЄС

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 07
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 08

Виступ Зеленського 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 09
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 10


Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 11

Гончарук перед відставкою

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 12

Глава фракції "СН" Корнієнко і віцеспікер Стефанчук

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 13

4 березня Шмигаль став прем'єр-міністром України

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 14
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 15

Голосування за відставку 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 16

Керівництво фракції "СН" - Корнієнко та Арахамія разом з колегою Дубінським

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 17
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 18

Дубінський і Деркач

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 19
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 20
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 21

"Слуга народу" Сольський 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 22

Нардеп від ЄС Гончаренко різко критикує позицію фракції "СН"

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 23
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 24

Гончарук після відставки 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 25
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 26
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 27
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 28

Депутати за читанням Цензор.НЕТ

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 29

"Слуга народу" Ткаченко і президент Зеленський


Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 30

Листування "слуг народу" - Команда Арахамії: "Усі в кінозал. Картки з собою. Слухаємо президента, прем'єра і голосуємо. Питання передаємо Фрісу".


Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 31

Переписка "слуги народу" Литвиненка

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 32
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 33

Відповідь абоненту "Славон" - перший у залі. Ми їх возимо.

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 34
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 35

Стефанчук і Зеленський 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 36
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 37

У деяких депутатів вистачало часу на вивчення праці російського ліберального історика Олега Хлевнюка.

Фото - Цензор.НЕТ

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