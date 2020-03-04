"Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

День 4 березня від кореспондента Цензор.НЕТ.
У Раду прибув президент Зеленський
Урядова ложа перед відставкою
Фракція "Слуга народу"
Прем'єр Гончарук - останній день на своїй посаді
Фракція ЄС
Виступ Зеленського
Гончарук перед відставкою
Глава фракції "СН" Корнієнко і віцеспікер Стефанчук
4 березня Шмигаль став прем'єр-міністром України
Голосування за відставку
Керівництво фракції "СН" - Корнієнко та Арахамія разом з колегою Дубінським
Дубінський і Деркач
"Слуга народу" Сольський
Нардеп від ЄС Гончаренко різко критикує позицію фракції "СН"
Гончарук після відставки
Депутати за читанням Цензор.НЕТ
"Слуга народу" Ткаченко і президент Зеленський
Листування "слуг народу" - Команда Арахамії: "Усі в кінозал. Картки з собою. Слухаємо президента, прем'єра і голосуємо. Питання передаємо Фрісу".
Переписка "слуги народу" Литвиненка
Відповідь абоненту "Славон" - перший у залі. Ми їх возимо.
Стефанчук і Зеленський
У деяких депутатів вистачало часу на вивчення праці російського ліберального історика Олега Хлевнюка.
Фото - Цензор.НЕТ