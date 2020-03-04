Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Одеси, заходи проводяться згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Якщо раніше щоденна дезінфекція проводилась на території депо після закінчення вечірньої зміни, то тепер процедура проводитиметься ще й під час перезміни", - наголошується в публікації.







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Фото: omr.gov.ua

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.