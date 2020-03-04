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04.03.20 23:39

Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія. ФОТОрепортаж

З 4 березня комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" посилило контроль над обробкою дезинфікуючими речовинами транспортних засобів загального користування на кінцевих зупинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Одеси, заходи проводяться згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Якщо раніше щоденна дезінфекція проводилась на території депо після закінчення вечірньої зміни, то тепер процедура проводитиметься ще й під час перезміни", - наголошується в публікації.

Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 01

Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 02
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 03
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 04

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Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 05
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 06
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 07
Фото: omr.gov.ua

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

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