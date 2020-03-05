Керівника шахти на Львівщині затримано за організацію системи "відкатів", - МВС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань, слідчого управління поліції та прокуратури області були задокументовані численні факти одержання посадовцем "відкатів"… Посадову особу та представника комерційної структури затримано під час передачі коштів", - йдеться в повідомленні.

Було задокументовано протиправну діяльність керівництва однієї з вугільних шахт регіону. З метою власного збагачення налагодили процес реалізації вугілля за готівку, без належного відображення у бухгалтерському обліку, а також продаж вугілля за заниженою ціною. За таку збиткову для підприємства "послугу" отримували від покупців "відкат" у розмірі 250 гривень з однієї тонни.

У межах кримінального провадження упродовж лютого - березня цього року було задокументовано понад 20 фактів одержання керівником шахти неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності. Кошти були надані за можливість придбання якісного вугілля за заниженою ціною.

Чиновника вугільного підприємства і представника товариства затримали під час передачі чергового "траншу". Загальна сума отриманого "відкату" становить 27 650 грн.

Вирішується питання щодо повідомлення керівникові вугільної шахти про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, представникові комерційної структури - за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

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