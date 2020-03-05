Співакові і флейтисту з РФ заборонено в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованих Криму і Донбасу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Стосовно першого – пасажира рейсу "Рига – Київ" спрацювала база даних, в якій містилися доручення правоохоронних органів щодо нього. Окрім цього, в ході бесіди співробітники Держприкордонслужби також з’ясували, що колись учасник одного із російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець нещодавно гастролював у окупованому Донецьку. Звісно ж, потрапив він туди у незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на непідконтрольній українські владі ділянці українсько-російського кордону. У такий же спосіб він і залишив окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

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Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Перетнути державний кордон російському флейтисту завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострову АР Крим.

В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.



