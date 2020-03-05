Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Активісти громадської правозахисної ініціативи Free Dr Kuzmenko принесли звернення на ім'я Рябошапки, в якому вони висловлюють невдоволення "некомпетентністю і брехнею" прокурора в цій справі Сергія Зузака.

"Руслане Георгійовичу, ви маєте шанс зробити все правильно і відпустити жінку до своєї сім'ї та сина, лікаря - до своїх пацієнтів. Для цього достатньо буде скористатися статтею 36 КПК України", - йдеться у зверненні активістів.

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Фото/відео - Олег Богачук

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.