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05.03.20 14:35

"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі". СКРИНШОТИ

Новопризначений міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який зайняв цю посаду замість Дмитра Дубілета, під час президентської кампанії 2019 року був затятим прихильником п'ятого президента України Петра Порошенка і вельми невтішно відгукувався про Володимира Зеленського, коли той ще був кандидатом у президенти.

Про це свідчать публікації на сторінці чиновника в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Немчінов називав Зеленського "Голобородьком" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла", і висловлював сумніви щодо його відданості країні.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 01
Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 02

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Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 03
Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 04

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 05

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 06

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 07

Також Олег Немчінов у червні 2019 брав участь у "праймеріз" "Європейської Солідарності".

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 08

У день виборів президента, 21 квітня 2019 року, він виклав фото з виборчої дільниці, і плашкою "Проголосував" - прихильників Петра Порошенка.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 09

Немчінов, який став міністром за протекцією свого друга-прем'єра Дениса Шмигаля, "відзначав" дружбу зі Шмигалем у Facebook і дякував останньому за це.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 10

Сам Немчінов вже прокоментував звинувачення на свою адресу щодо команди Зеленського.

"Не встиг приступити до виконання обов'язків, а вже із скриншотів репостів про перебіг виборчої кампанії 2019 року недоброзичливці перекручуюить і коментують! Я дякую прем'єр-міністру за пропозицією стати частиною урядової команди, а Президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція та викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році!"- додав Немчінов.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 11

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

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