"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі". СКРИНШОТИ

Про це свідчать публікації на сторінці чиновника в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Немчінов називав Зеленського "Голобородьком" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла", і висловлював сумніви щодо його відданості країні.





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Також Олег Немчінов у червні 2019 брав участь у "праймеріз" "Європейської Солідарності".

У день виборів президента, 21 квітня 2019 року, він виклав фото з виборчої дільниці, і плашкою "Проголосував" - прихильників Петра Порошенка.

Немчінов, який став міністром за протекцією свого друга-прем'єра Дениса Шмигаля, "відзначав" дружбу зі Шмигалем у Facebook і дякував останньому за це.

Сам Немчінов вже прокоментував звинувачення на свою адресу щодо команди Зеленського.

"Не встиг приступити до виконання обов'язків, а вже із скриншотів репостів про перебіг виборчої кампанії 2019 року недоброзичливці перекручуюить і коментують! Я дякую прем'єр-міністру за пропозицією стати частиною урядової команди, а Президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція та викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році!"- додав Немчінов.

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.