Затриманий у Борисполі "гонщик" виявився розшукуваним автозлодієм, на рахунку у якого близько 600 викрадених машин, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"З власних джерел нам вдалося дізнатися, кого саме затримали сьогодні в Борисполі. Звуть Зураб Тавберідзе. Він вже давно в розшуку. За отриманою інформацією, на його рахунку близько 600 угонів автомобілів. До речі, його брат в РФ відбуває покарання за такий же злочин", - йдеться в повідомленні.





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Про подробиці того, що сталося також розповіли в поліції.

Сьогодні вранці бориспільські патрульні отримали орієнтування: зі столиці в напрямку міста рухається автомобіль Honda Accord чорного кольору, водій якого скоїв наїзд на поліцейського.

Екіпаж патрульних помітив автомобіль, який проходив за орієнтуванням, і зажадав зупинитися. Однак водій лише прискорив рух. На неодноразові вимоги зупинитися водій не реагував і грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху.

Шляхом блокування вулиці Київський Шлях автомобіль був зупинений.

Однак порушник нікого не підпускав, погрожуючи застрелити себе з предмета, схожого на зброю. Згодом він був затриманий бійцями КОРДу.

Під час переслідування зазначеного водія троє патрульних дістали травми і були госпіталізовані в лікарню. Два службові автомобілі мають механічні пошкодження.





