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05.03.20 16:51

Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

На Полтавщині Президент України Володимир Зеленський оглянув санітарний вертоліт МІ-8 МТВ-1, який від сьогодні виходить на чергування на базі ДСНС. Вертоліт обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. На ньому працює група медиків зі спеціальною підготовкою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

Медики продемонстрували Президенту порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів.

Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

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Володимир Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами. "Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові", – зауважив Глава держави.

Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 01
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 02
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 03
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 04
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 05
Зеленському показали вертоліт для інфекційних хворих: у ролі пацієнта був заступник голови ОП Тимошенко 06

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