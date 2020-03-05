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05.03.20 17:56

Прикордонники в Краматорську затримали терориста "ДНР". ФОТО+ВІДЕО

Колишнього бойовика "ДНР" затримали в Краматорську співробітники оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил виявили громадянина України, який у 2014 році брав активну участь у злочинах на території Донецької області в складі незаконного збройного формування "ДНР".

Прикордонники в Краматорську затримали терориста ДНР 01

Колишній бойовик намагався сховатися від правосуддя в Краматорську. Тепер на нього чекає покарання, передбачене ст. 260 КК "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Тривають слідчі заходи.

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З початку року оперативні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби виявили 23 людини, причетні до злочинів проти держави і діяльності в НЗФ. Також розпочато 22 кримінальних провадження. Щодо 10 осіб вже прийняті обвинувальні вироки судів, щодо інших осіб - матеріали на судовому розгляді.

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