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05.03.20 23:13

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

5 березня 2020 року на позачерговому засіданні ВР була проголосована постанова про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

Процес звільнення в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 01

Пропозицію висловити недовіру Рябошапці висловив "слуга народу" Бужанський

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 02

Фракція "Батьківщини"

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 03

Власенко і Бондарєв 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 04

Тимошенко і Власенко

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 05

"Слуги народу" дивляться у ВР трансляцію з ВР

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 06
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 07

"Слуги народу" 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 08

Стефанчук, Арахамія і Разумков

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 09
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 10

Рябошапка перед відставкою

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 11

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 12

Фракція "Слуги народу" - деякі до останнього думали не голосувати за відставку Рябошапки


Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 13

Ексзаступник генпрокурора Кузьмін

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 14
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 15

Новінський з колегами

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 16

Депутати слухають Рябошапку

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 17

Фракція "Голосу" 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 18

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 19
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 20
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 21
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 22

Після короткого виступу Рябошапка пішов з ВР, не ставши відповідати на запитання депутатів

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 23

"Слуга народу" Красов потиснув руку звільненому Генпрокурору

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 24
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 25

"Слуги народу" розглядають карти і планети

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 26

Нарада "слуг народу"

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 27
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 28
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 29
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 30

Фракція "слуг народу"

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 31

Парубій і Порошенко 

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 32
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 33

Торжествуючі Дубінський і Бужанський після відставки Рябошапки

Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку 34

Порожнє крісло, в котрому сидів Рябошапка. Зараз місце генпрокурора вакантне

Фото - Цензор.НЕТ

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