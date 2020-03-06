Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 березня повідомляє Telegram-канал Mash.
Поруч з дівчиною і Богдановичем лежали кульки з закисом азоту: попередньо, молоді люди отруїлися звеселяючим газом.
"Шахіста і його подругу, загиблих у Москві, знайшли з пакетами на головах. Швидку викликали двічі, але коли карета приїхала, було вже пізно: обидва загинули, найімовірніше, від отруєння", - йдеться в пості.
Олександра вчилася в МДУ, перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) і виступала за Україну.