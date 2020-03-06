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06.03.20 10:23

Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України викрили та припинили на Львівщині діяльність угруповання, учасники якого займалися незаконним збутом засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, протиправний бізнес організував власник однієї з львівських туристичних фірм разом зі своїм знайомим колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. Через закордонні зв`язки відставник закуповував в одній із європейських країн зброю та нелегально переправляв її в Україну. Комерсант відповідав за пошук "клієнтів" та безпосередньо організовував збут зброї. Покупцями були переважно представники місцевих кримінальних кіл. Як кур`єра зловмисники залучили до протиправної діяльності місцевого безробітного.

Власника туристичної фірми правоохоронці затримали в середмісті Львова під час чергової спроби збуту двох пістолетів-автоматів "Скорпіон" та двох пістолетів Glock та Lager іноземного виробництва, чотирьох магазинів, набоїв до них. За нелегальний товар зловмисник планував отримати $8700.

Під час п`яти обшуків, проведених за місцями проживання учасників групи у Львові та області, вилучено автомат АК-47, пістолет Smith and Wesson гранату, велику кількість патронів, а також холодну й колекційну зброю без документів, понад $ 2 тис. та паспорт виданий іноземною установою.

Наразі виявлені засоби ураження надіслані для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального проводження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

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Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ 01
Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ 02
Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ 03
Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ 04
Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ 05
Угруповання, що торгувало зброєю, викрито на Львівщині, - СБУ 06

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