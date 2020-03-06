Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Пісня про подачу води в окупований Крим

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Гірше не буде...

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Зовсім нічого не було...

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Пошук міністрів

- Ну, громадяни алкоголіки, дармоїди, хулігани. Хто хоче попрацювати у Кабміні?

Біг на місці

В смислі відставка?

"Ет, знову в масовку"

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Нові обличчя

Платформа примирения

Уся справа в голові...

Верной дорогой идет "товарищ"...

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