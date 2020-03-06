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06.03.20 16:30

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Пісня про подачу води в окупований Крим

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гірше  не буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про вакантні місця в Кабміні: "Питання якості для нас превалює над питанням швидкості"

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зовсім нічого не було...

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Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Пошук міністрів

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- Ну, громадяни алкоголіки, дармоїди, хулігани. Хто хоче попрацювати у Кабміні?

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Біг на місці

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

В смислі відставка?

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Ет, знову в масовку"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком. ВIДЕО

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Нові обличчя 

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Платформа примирения

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Уся справа в голові...

Пісня про подачу води в окупований Крим, біг на місці, платформа примирення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Верной дорогой идет "товарищ"...

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