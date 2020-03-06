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06.03.20 19:58

Зеленський посидів за кермом "КрАЗа". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський побував на випробуваннях техніки "АвтоКрАЗ" у Кременчуці Полтавської області.

Зеленський посидів за кермом "КрАЗа". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Главі держави продемонстрували випробування техніки на спеціальному полігоні і зразки продукції підприємства. Техніка пересувалася з перешкодами на суші й у воді, рухалася з великим нахилом і показала якість деталей, зокрема двигуна", - сказано в повідомленні.

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Президент позитивно оцінив презентацію і можливості техніки.

"Ці випробування справді вражають", - сказав Зеленський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок". "Ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми", - сказав він.

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