Воїн 93-ї ОМБ Дмитро Фірсов загинув на Донбасі 6 березня. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на офіційній сторінці 93-ї ОМБр.

"З великою скорботою і болем в серці ми повідомляємо, що сьогодні 93 бригада Холодний Яр вп’яте за цю ротацію втрачає бійця!

Під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир взводу механізованого батальйону лейтенант Дмитро Борисович Фірсов із позивним "Фірс". Він загинув від мінно-вибухової травми, не сумісної з життям. 5 січня йому виповнилося 40 років.

До війни "Фірс" разом із сім’єю жив у Донецьку. Від початку окупації Донбасу російськими терористами взяв до рук зброю й пішов обороняти рідну землю. Спочатку був добровольцем у батальйоні "Донбас", а за кілька місяців перейшов у 93 бригаду, яка стала для нього рідним домом у прямому і переносному сенсі. Адже у графі "домашня адреса" він зазначав номер нашої військової частини.

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"Все почалося, коли ми разом евакуйовували наших хлопців з "Іловайського котла" у складі батальйону Донбас. Потім, наприкінці жовтня, ми потрапили у 93 бригаду. 11 січня 2015 року ми зайшли у Донецький аеропорт. "Фірс" був надзвичайно фартовий, я взагалі дивуюся, як він тоді вижив! Ще ми воювали на околицях Донецького аеропорту. Разом із ним брали висоту 93-17. Це так званий "Мурашник" - насип біля злітної смуги ДАПу. Її тримали "сепари", а ми їх звідти вибили. І досі злітна смуга контролюється українськими військами із цієї висоти. Він був справжнім воїном. Пішов на фронт звичайним солдатом, але потім дослужився до офіцера", - згадує Дмитра побратим по зброї із позивним "Грач".

"Це була безшабашна людина, у хорошому сенсі цього слова. Він був сміливий, безстрашний. Чудово володів мистецтвом війни.

Під час боїв у Невельскому на Донеччині він уже підривався у БМП на протитанковій міні. Але тоді був лише контужений. Це було влітку 2015 року. Потім, восени, на тому ж напрямку під час розвідувального виходу він знову підірвався – тоді ушкодив ногу і око. Тоді один боєць загинув – мій командир взводу – Андрій Фігурний із позивним "Лем". А "Фірс" отримав поранення. Потім ми більше року воювали у Кримському біля Бахмутської траси. Також Дмитро тримав оборону в районі Новотроїцького, Новоселівки Другої, і знову на Бахмутській трасі, де і загинув", - згадує побратим із позивним "Слон".

"Фірс" брав участь у міжнародних навчаннях – ORBITAL і Combined Resolve.

"Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот, що воював з перших років війни, навчений керувати людьми і технікою", - сказав про загибель бійця командир бригади полковник Дмитро Брижинський.

Ховатимуть Героя у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де нині живе його сім’я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Будинку офіцерів", - наголошується в повідомленні.