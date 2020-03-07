Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в самому журналі розміщена стаття з заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

Журнал вийшов у друк у суботу, 7 березня. Усередині розміщені ще два знімки з Володимиром Зеленським, зроблені на тій же локації. На одному з фото президент поправляє піджак, на іншому - тримає одну руку в кишені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський про Путіна







Зазначимо, що 6 березня Юлія Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці відомого європейського журналу, правда вона не уточила, якого саме. Прессекретар розмістила в мережі "Інстаграм" загальні знімки з президентом як тизера. "Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала знімки Мендель.



