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07.03.20 15:27

Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з'явився на обкладинці відомого британського журналу The Guardian. На заголовному фото президент України сидить на столі і сміється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в самому журналі розміщена стаття з заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

Зеленський зявився на обкладинці The Guardian 01

Журнал вийшов у друк у суботу, 7 березня. Усередині розміщені ще два знімки з Володимиром Зеленським, зроблені на тій же локації. На одному з фото президент поправляє піджак, на іншому - тримає одну руку в кишені.

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Зеленський зявився на обкладинці The Guardian 02

Зеленський зявився на обкладинці The Guardian 03

Зазначимо, що 6 березня Юлія Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці відомого європейського журналу, правда вона не уточила, якого саме. Прессекретар розмістила в мережі "Інстаграм" загальні знімки з президентом як тизера. "Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала знімки Мендель.

 
 
 
 
 
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Завтра у Президента @zelenskiy_official обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :)

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

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