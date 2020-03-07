Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в самому журналі розміщена стаття з заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".
Зазначимо, що 6 березня Юлія Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці відомого європейського журналу, правда вона не уточила, якого саме. Прессекретар розмістила в мережі "Інстаграм" загальні знімки з президентом як тизера. "Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала знімки Мендель.
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Завтра у Президента @zelenskiy_official обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :)
Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)