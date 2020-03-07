"Пішов нхй. Пішов нхй ще разок", - "слуга народу" Дубінський спілкується з громадянами. СКРИНШОТ

Скриншот спілкування з нардепом виклав у фейсбуці аналітик Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) і політик Дмитро Дробот, передає Цензор.НЕТ.
На скриншоті видно, що Дробот пише: "Мені дуже приємно, що Дубінського ніхто не захищає, крім ботика. Проте відповім. Весь звіт щодо фінансування ХАЦ є на нашому сайті. На відміну від звітів грантів від Коломойського".
"Пішов нхй. Так зрозуміліше буде", - реагує на це Дубінський.
"Поговорили", - коротко охарактеризував опублікований скриншот аналітик Харківського антикорупційного центру.
Депутат залишив кілька коментарів під постом Дробота. Зокрема, він написав: "Пішов нхй ще разок".