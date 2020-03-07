Делегатів на З'їзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Про це написав у фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

Представляти Дніпровський райсуд на спільних зборах суддів місцевих загальних судів Києва будуть Юлія Вікторівна Іваніна, Олександр Анатолійович Дзюба та Едуард Михайлович Бовкун.

За інформацією Маселка, Іваніна - суддя Майдану, яка "кинула за ґрати двох людей і ще двох позбавила права керування за поїздку в Межигір'я".

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Водночас у 2017 році її рекомендували звільнити за грубі порушення, але потім рішення скасували і відсторонили на 4 місяці.

Іваніна наразі проходить оцінку, і Громадська рада доброчесності затвердила висновок щодо її недоброчесності.

Олександра Дзюбу було звільнено Вищою радою правосуддя, але Верховний Суд його поновив.

"А ще він є підсудним у справі про завідомо неправосудне рішення. Його судить Бориспільський суд. Наступне засідання 23.03 о 9:00", - зазначає адвокат.

Едуард Бовкун - "взагалі унікальний суддя, якого ще в 2010 році зловили на хабарі. Потім його 4 роки судили. У 2016 році справу повернуто на додаткове слідство, і його подальша доля невідома".

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Як зазначає Маселко, до нього багато запитань щодо декларування, а 17 березня Вища рада правосуддя вирішуватиме, чи призначати його суддею безстроково.





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