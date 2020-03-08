Прикордонники виявили 500 тис. євро і 240 тис. дол. в автомобілі на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час прикордонно-митного контролю автомобіля марки "Мерседес" у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Угринів" охоронці кордону помітили знервовану поведінку водія та прийняли рішення щодо поглибленого огляду авто.







Спільний огляд вразив результатами. Правоохоронці виявили серед особистих речей водія та у ніші під переднім сидінням пасажира незадекларовану готівку в розмірі близько 240 тисяч доларів США та 500 тисяч євро. Гроші були дбайливо розфасовані у герметичні поліетиленові пакети.

Стосовно водія правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, гроші вилучили та передали співробітникам митниці.





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