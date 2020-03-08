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08.03.20 22:02

За добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Температурний скринінг громадян, що в'їжджають до України, в пунктах пропуску через державний кордон, на КПВВ на Донбасі й адмінмежі з окупованим Кримом проводиться цілодобово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 125 368 осіб. Зафіксували два випадки підвищеної температури у двох громадянок України в пунктах пропуску "Грем'яч" і "Бориспіль". За результатами додаткової перевірки лікарі діагностували в обох жінок ГРВІ, ознак COVID-19 не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Загалом із 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,2 млн громадян.

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За добу прикордонники провели температурний скринінг понад 125 тисяч осіб, у двох діагностували ГРВІ, - ДПСУ 01

Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.

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