Загиблого на Донбасі бійця 57-ї ОМПБр Дмитра Осичкіна поховали на Херсонщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання vizit.ks.ua, похорон воїна відбувся 8 березня в рідному селі Новогригорівка.

Дмитро Валерійович Осичкін народився 1993 року, служив старшим солдатом 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 5 березня близько 23:00 у районі селища Піски Донецької області внаслідок мінно-вибухової травми, зазнаної під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

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Нагадаємо, 5 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень та ще двоє військовослужбовців Об'єднаних сил - бойових травм.