Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
09.03.20 14:16

Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська, використовуючи безпілотник, скинули 2 гранати на санітарний автомобіль воїнів Об'єднаних сил у районі Гнутового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

"Щойно російсько-терористичні війська в районі населеного пункту Гнутове, цинічно наплювавши на всі міжнародні закони та звичаї ведення війни, за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули дві гранати на санітарний автомобіль. На якому чітко видно відповідне маркування та наявні проблискові маячки. Помилитись у цьому випадку взагалі було не можливо!!! На щастя, всі наші живі, але такий вчинок яскраво підкреслює безпринципність та підлість окупаційних військ, для яких не має нічого святого", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку ми маємо поїхати на Донбас, а потім планувати візит до Росії, - Боррель

Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав 01
Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав 02
Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав 03
Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав 04
Найманці РФ скинули 2 гранати на санітарний автомобіль українських воїнів на Донбасі, ніхто не постраждав 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100