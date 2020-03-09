День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Люди прийшли до погруддя поета в однойменному парку з жовтими нарцисами, фіолетовими ірисами, тюльпанами та іншими квітами, прикрашеними жовто-блакитними стрічками, а також запалили лампадку біля пам'ятника.

Деякі з присутніх тримали в руках українські прапорці. Люди фотографувалися на тлі пам'ятника, намагаючись встигнути це зробити до офіційної церемонії, яку пізніше в парку організували підконтрольна Росії "влада" окупованого Криму.

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Представники "влади", які прибули до пам'ятника Кобзарю, тримали російський триколор.

У цей час кілька жінок з українською символікою осторонь почали тихо співати державний гімн України. Але до них одразу ж підійшли двоє офіцерів поліції і почали питати, "чи є у них офіційний дозвіл на проведення акції", попередивши про відповідальність за "провокацію". Люди змушені були припинити спів.





