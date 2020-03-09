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09.03.20 16:35

Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці. ФОТОрепортаж

Кілька тисяч вірян Московського патріархату (МП) 8 березня взяли участь у хресній ході у Вінниці.

Як говориться в поясненнях суті акції, хресна хода - "традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, надзвичайно актуальна в умовах поширення по світу коронавірусу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Вежа.

Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 01

Віряни МП зібралися біля Воскресенського храму на Хмельницькому шосе. Колона пройшла до Спасо-Преображенського собору (ПЦУ), де саме йшла служба.

Врешті-решт прихильники МП розташувалися на площі Шевченка, де поставили столи, на які розмістили ікони. Там пройшов молебень на чолі з митрополитом УПЦ МП Варсонофієм.

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За інформацією пресслужби Вінницької єпархії МП, в ході взяли участь 7 тисяч осіб. Зазначимо, що в публікації нічого не говориться про "традиційну реакцію церкви "на епідемії або коронавірус, зазначається лише "8 березня, в першу неділю Великого посту - Торжества Православ'я – пройшла молитовна хресна хода".

Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 02
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 03
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 04
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 05
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 06

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 07
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 08
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 09
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 10
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 11
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 12

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 13
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 14
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 15
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 16
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 17
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 18
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 19

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 20
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 21
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 22
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 23
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 24
Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 25

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Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці 26
Фото: vinnytsia.church.ua

Зазначимо, що поліція поки не оприлюднила інформацію про захід.

Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.

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