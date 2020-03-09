Традиційна реакція церкви, актуальна в умовах поширення коронавірусу, - хресна хода пройшла у Вінниці. ФОТОрепортаж

Як говориться в поясненнях суті акції, хресна хода - "традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, надзвичайно актуальна в умовах поширення по світу коронавірусу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Вежа.
Віряни МП зібралися біля Воскресенського храму на Хмельницькому шосе. Колона пройшла до Спасо-Преображенського собору (ПЦУ), де саме йшла служба.
Врешті-решт прихильники МП розташувалися на площі Шевченка, де поставили столи, на які розмістили ікони. Там пройшов молебень на чолі з митрополитом УПЦ МП Варсонофієм.
За інформацією пресслужби Вінницької єпархії МП, в ході взяли участь 7 тисяч осіб. Зазначимо, що в публікації нічого не говориться про "традиційну реакцію церкви "на епідемії або коронавірус, зазначається лише "8 березня, в першу неділю Великого посту - Торжества Православ'я – пройшла молитовна хресна хода".
Зазначимо, що поліція поки не оприлюднила інформацію про захід.
Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.