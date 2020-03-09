"Ми з вами!": У Києві відбулася акція солідарності з українським Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти прийшли під пам'ятник Тараса Шевченка, щоб висловити солідарність з українським Кримом. Вони тримали прапори України, кримських татар, плакати з гаслами на підтримку українців у Криму.

Перед присутніми виступив Олег Сенцов.

"День народження Тараса Шевченка у 2014 році для жителів Криму став одним із головних днів боротьби проти російської окупації. 9 березня 2014 р. багато кримчан у різних містах Криму вийшли до пам'ятника Тараса Шевченка на знак спротиву окупації. У цей день було викрадено організаторів руху "євромайдан-Крим" Андрія Щекуна й Анатолія Ковальського, а через рік, 9 березня 2015 року, було затримано активістів Вельдара Шукурджієва, Олександра Кравченка та інших, що вийшли з українськими прапорами. Впродовж шести років окупації в умовах систематичного порушення прав людини, політично мотивованих переслідувань, політики Росії на знищення української ідентичності українські громадяни Криму підтримують незалежну Україну, зберігають українську мову і культуру і чинять мирний спротив окупації. Сьогодні для українських громадян Криму вкрай важлива підтримка держави і всього українського суспільства. Запрошуємо всіх небайдужих проявити солідарність із нескореними кримчанами, які не змирилися з окупацією, чия боротьба за український Крим триває", - заявили організатори акції.

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