Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На думку міністра, в СІЗО Харкова - "стандартно біднувато, але без провалів. Їжу можна їсти". Також він зазначив, що деякі ув'язнені перебувають в СІЗО без вироку тривалий час.









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"Місцевий рекордсмен - жінка, звинувачена в замовленні вбивства, 8 років в СІЗО, вирок чинності не набрав", - повідомив Малюська.





Колонія №25, за словами міністра юстиції є "флагманом" червоних "в'язниць". Дохід виробничих потужностей при установі - близько 15 млн гривень на рік.





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"Камери", яким позаздрять санаторії; зимовий сад із штучною водоймою з рибками і черепашками; свині, яким під час "години сну" включають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок і багато іншого", - написав Малюська.











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Міністр зазначив, що має намір продовжувати "тримати в тонусі" своїми візитами українські колонії і СІЗО.