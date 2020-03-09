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09.03.20 19:37

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 березня міністр юстиції Денис Малюська відвідав з інспекційною перевіркою без попередження СІЗО і колонії №25 у Харкові.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На думку міністра, в СІЗО Харкова - "стандартно біднувато, але без провалів. Їжу можна їсти". Також він зазначив, що деякі ув'язнені перебувають в СІЗО без вироку тривалий час.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 01
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 02
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 03
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 04

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Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 05

"Місцевий рекордсмен - жінка, звинувачена в замовленні вбивства, 8 років в СІЗО, вирок чинності не набрав", - повідомив Малюська.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 06
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 07

Колонія №25, за словами міністра юстиції є "флагманом" червоних "в'язниць". Дохід виробничих потужностей при установі - близько 15 млн гривень на рік.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 08
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 09

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Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 10

"Камери", яким позаздрять санаторії; зимовий сад із штучною водоймою з рибками і черепашками; свині, яким під час "години сну" включають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок і багато іншого", - написав Малюська.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 11
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 12
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 13
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 14
Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 15

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Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 16

Міністр зазначив, що має намір продовжувати "тримати в тонусі" своїми візитами українські колонії і СІЗО.

Міністр юстиції Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО і колонії в Харкові 17

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