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10.03.20 11:14

Самоізоляція і дзвінок лікарю: МОЗ дав рекомендації громадянам, які повернулися з країн із випадками COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, які допоможуть знизити ризик можливого зараження оточуючих вірусом COVID-19 тими, хто повернувся з країн зі спалахом цієї хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, в опублікованій інфографіці йдеться, що якщо протягом останніх 14 днів ви повернулися з країни зі спалахом коронавірусу або спілкувалися з інфікованим, потрібно повідомити про це свого сімейного лікаря. У разі підозри на наявність хвороби, буде викликана бригада медичної допомоги для здачі необхідних аналізів.

У кожній області існує гаряча лінія, на яку можна звернутися з будь-якими питаннями щодо COVID-19. Дзвонити потрібно на номер 1545.

Самоізоляція і дзвінок лікарю: МОЗ дав рекомендації громадянам, які повернулися з країн із випадками COVID-19 01

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу в світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовані в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Більш детальну інформацію про ситуацію з корона вірусом у світі читайте тут.

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