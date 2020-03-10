Самоізоляція і дзвінок лікарю: МОЗ дав рекомендації громадянам, які повернулися з країн із випадками COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, в опублікованій інфографіці йдеться, що якщо протягом останніх 14 днів ви повернулися з країни зі спалахом коронавірусу або спілкувалися з інфікованим, потрібно повідомити про це свого сімейного лікаря. У разі підозри на наявність хвороби, буде викликана бригада медичної допомоги для здачі необхідних аналізів.

У кожній області існує гаряча лінія, на яку можна звернутися з будь-якими питаннями щодо COVID-19. Дзвонити потрібно на номер 1545.

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу в світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовані в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Більш детальну інформацію про ситуацію з корона вірусом у світі читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС радить українцям тимчасово відмовитися від поїздок до Італії