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10.03.20 11:37

Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Італії після оголошення карантину у зв'язку з коронавірусом мешканці низки міст у паніці вирушили до супермаркетів, через що виникли величезні черги.

Про це із посиланням на La Repubblica повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди скуповують мило, дезінфікуючі засоби та алкоголь

Також мають попит картопля, печиво, молоко, цукор і борошно.

Супермаркети протягом ночі залучили додаткових працівників, щоб контролювати черги. У Палермо довелося залучати поліцію, щоб уникнути сутичок.

Водночас місцева влада закликає людей не панікувати, оскільки магазини будуть відкриті, попри карантин.

Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 01
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 02
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 03
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 04
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 05

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Агентство AFP також опублікувало знімки центральної частини Риму, зроблені сьогодні вранці.

Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 06
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 07
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах 08

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За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Гопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 осіб. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Детальнішу інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.

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