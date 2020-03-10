Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це із посиланням на La Repubblica повідомляє Цензор.НЕТ.

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Люди скуповують мило, дезінфікуючі засоби та алкоголь

Також мають попит картопля, печиво, молоко, цукор і борошно.

Супермаркети протягом ночі залучили додаткових працівників, щоб контролювати черги. У Палермо довелося залучати поліцію, щоб уникнути сутичок.

Водночас місцева влада закликає людей не панікувати, оскільки магазини будуть відкриті, попри карантин.











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Агентство AFP також опублікувало знімки центральної частини Риму, зроблені сьогодні вранці.







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За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Гопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 осіб. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Детальнішу інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.