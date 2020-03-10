Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це із посиланням на La Repubblica повідомляє Цензор.НЕТ.
Люди скуповують мило, дезінфікуючі засоби та алкоголь
Також мають попит картопля, печиво, молоко, цукор і борошно.
Супермаркети протягом ночі залучили додаткових працівників, щоб контролювати черги. У Палермо довелося залучати поліцію, щоб уникнути сутичок.
Водночас місцева влада закликає людей не панікувати, оскільки магазини будуть відкриті, попри карантин.
Агентство AFP також опублікувало знімки центральної частини Риму, зроблені сьогодні вранці.
За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Гопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 осіб. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.
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